Dąbrowa Górnicza. Chcesz założyć łąkę kwietną? Miasto da nasiona

Łąka jest mało wymagająca. Nie trzeba do jej wzrostu korzystać z pestycydów, ani dużych ilości wody. Systemy korzeniowe łąk kwietnych są dostosowane do zatrzymywania wody i przeciwdziałania suszy. Dlatego rośliny łąk kwietnych są odporne i wytrzymałe. Łąki to nie tylko pięknie pachnące kwietne kobierce, które cieszą oczy i dają ukojenie. To przede wszystkim, bardzo różnorodne, tętniące życiem zbiorowiska roślinne, które są schronieniem dla drobnych zwierząt, jak żaby, jeże czy jaszczurki. Stanowią także bazę pokarmową dla owadów zapylających, takich jak pszczoły czy motyle. Dzięki różnym porom kwitnienia roślin, łąka tętni życiem przez wiele miesięcy.