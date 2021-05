Cieszyn. Magnoliowym szlakiem…spieszcie się

Szlak Magnolii w Cieszyniezaczyna rozkwitać. Warto więc wyruszyć na spacer. Drzewa trafiły do miasta ok. 1800 roku, jednak dopiero pod koniec XIX w. stały się ozdobą miejskich ogrodów. Rozpowszechnili je bogaci mieszczanie, dla których stały się symbolem prestiżu. Teraz przyciągają do miasta turystów, którzy chcą przespacerować się magnoliowym szlakiem.