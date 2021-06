Chorzów. Śląskie zoo ma nowych mieszkańców. Przybyły wprost z Hamburga

Chorzów. Nowi mieszkańcy zoo

Antylopa indyjska (Antilope cervicapra) do niedawna nazywana garną, to średniej wielkości antylopa, osiągająca w kłębie wysokość około 70-85 cm, przy wadze około 30-40 kg. Wyraźnie widoczny jest dymorfizm płciowy, samice są żółtobrązowe i nie posiadają rogów. Samce są ciemnobrązowe lub czarne, a na ich głowach widoczne są długie, skręcone rogi. Występują naturalnie na terenie Nepalu i Indii. Intordukowana została również w Argentynie i Peru. Spotkać je można na terenach trawiastych i półpustynnych, w których mają łatwy dostęp do trawy. Żyją w stadach liczących do 50 osobników, składających się z jednego dorosłego samca, grupy samic oraz młodych. Są bardzo skryte i nieśmiałe. Latem są aktywne przede wszystkim wczesnym rankiem oraz późnym popołudniem. Przez resztę dnia odpoczywają w cieniu. Garny zaliczane są do gatunków narażonych na wyginięcie. Największe zagrożenie stanowi dla nich utrata siedlisk, które przekształcane są w pola uprawne. Nierzadko padają także ofiarami polowań rolników, którzy chcą ochronić przed nimi swoje pola.