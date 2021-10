Bieruń. Mural przypomni o dramatycznym strajku górników

Autorami projektu muralu, który powstał na bocznej ścianie czteropiętrowego bloku mieszkalnego w pobliżu kopalni, są Marta Piróg i Marek Grela, tworzący pracownię Czary-Mury. Artyści do tej pory wykonali murale Zofii Nałkowskiej i Ryszarda Riedla w Tychach oraz malunek we Wrocławiu, upamiętniający Sylwestra Chęcińskiego i bohaterów jego trylogii filmowej o Kargulach i Pawlakach. W październiku "Czary-Mury" wybierają się do Warszawy, gdzie stworzą mural z okazji 100-lecia urodzin trenera Kazimierza Górskiego.