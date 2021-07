Bielsko-Biała. Relaks z nadzieją w Klimczokówce. Kupisz kawę i ciastko, pomożesz w terapii

Bielska Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień Nadzieja prowadzi kawiarnię

- Chcemy stworzyć tu miejsce wypoczynku i relaksu. Jesteśmy na uboczu, nieco dalej od parkingu przy zaporze. To kameralne miejsce, ale za to z klimatem. Mówimy, że to relaks z nadzieją, bo przywracamy ją dzieciom i ich rodzicom już od 30 lat, a teraz chcemy podzielić się nią z mieszkańcami Bielska-Białej i dać im trochę radości – dodaje ks. Kamil Kaczor.