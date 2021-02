Bielsko-Biała. Nowe punkty na kulturalnej mapie miasta. Wróci klub filmowy Kogucik

Nie wiadomo na razie, kiedy świetlica przy ulicy 11 Listopada zostanie otwarte. Wszystko z powodu pandemii. Do końca lutego zakończą się prace modernizacyjne wewnątrz budynku i wymiana stolarki okiennej.

- Chodzi o przestrzeń, w której wszyscy utalentowani mieszkańcy miasta w jakiejkolwiek dziedzinie sztuki będą mogli pokazać efekty swojej pracy lub podzielić się przedmiotem swoich zainteresowań – mówi naczelnik Wydziału Kultury i Promocji Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Przemysław Smyczek. - To będzie miejsce, gdzie ciekawe osoby mające coś do przedstawienia i opowiedzenia będą mogły to zrobić – tłumaczy.