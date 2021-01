Skoki narciarskie w Lahti. Polacy na podium Pucharu Świata

Za nami pierwszy z dwóch konkursów w skokach narciarskich w fińskim Lahti. Skoczkowie i kibice z pewnością odetchnęli z ulgą na wieść, że konkurs drużynowy jednak uda się przeprowadzić. Po piątkowym odwołaniu kwalifikacji i sesji treningowych nie było to takie oczywiste.

Polacy oddali osiem skoków. Jednak to nie wystarczyło, aby pokonać świetnie dysponowanych Norwegów. Ostatecznie w sobotnim konkursie Polacy zajęli drugie miejsce, a do zwycięzców stracili 5,9 pkt. Podium uzupełnili Niemcy, którzy do Norwegów stracili 9,8 punkta.