Skandal w IMGW. Były szef zatrudniał studentów w zamian za seks

Były dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mieczysław O. od ponad 1,5 roku siedzi w areszcie, usłyszał już blisko 80 zarzutów. Jednak wciąż na światło dzienne wychodzą nowe fakty.

Mieczysław O. był dyrektorem instytutu od 2006 do 2015 r. Na swoim koncie ma wyrządzenie szkody w mieniu IMGW na ponad milion złotych. Mieczysław O. miał też przyjąć łącznie blisko 800 tys. zł łapówek. W zamian oferował zatrudnienie, fikcyjny etat czy przyznanie premii.

Łukasz L., ówczesny dyrektor marketingu był najbliższym współpracownikiem Mieczysław O. Jak wynika z akt sądowych, do których dotarł "Super Express", to właśnie on podejmował kluczowe decyzje w instytucie. W zamian mógł liczyć na wysoką nagrodę od swojego przełożonego.