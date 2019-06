"Skandal!". Giną dowody ws. wypadku Beaty Szydło. Apel do Zbigniewa Ziobry

Jest reakcja opozycji na doniesienia, że dowody ws. wypadku Beaty Szydło w Oświęcimiu zostały zniszczone. Żąda od ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry, by wszczął w tej sprawie wewnętrzne postępowanie w prokuraturze. Ich zdaniem, jest ona "tuszowana".

Poseł PO-KO Paweł Olszewski ocenił na piątkowej konferencji prasowej w Sejmie, że uszkodzenie dowodu to "skandal". - Mamy do czynienia z sytuacją, w której giną dowody, dowody, które mogą być na korzyść osoby, którą ten rząd chce skazać i obwinić za ten wypadek - podkreślił. Jak wskazał, jego ugrupowanie ma podejrzenia, że "zniszczenie dowodów w tak ważnej sprawie, gdzie ofiarą może być młody człowiek, który nie zawinił, jest próbą tuszowania odpowiedzialności premier Szydło i jej ochrony". - Na to nie może być zgody" - oświadczył Olszewski.