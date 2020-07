Skąd budowniczowie Stonehenge wzięli gigantyczne kamienie? Zagadka rozwiązana

Skąd budowniczowie Stonehenge wzięli gigantyczne kamienie?

To z kolei umożliwiło analizę składu chemicznego rdzenia. I jak się okazało, ma on ten sam skład chemiczny, co sarseny w West Woods, na południe od Marlborough. To pozwala sądzić, że właśnie stamtąd pochodzą kamienie Stonehenge.