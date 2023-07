Sinead O'Connor nie żyje. Piosenkarka miała 56 lat

Debiutowała w latach 80. z zespołem In Tua Nua, natomiast karierę solową rozpoczęła w 1986. Największy rozgłos piosenkarka zyskała po wydaniu drugiej płyty, I Do Not Want What I Haven’t Got z 1990 roku. Znalazł się na niej utwór "Nothing Compares 2 U", napisany przez Prince’a. Piosenka dotarła do pierwszych miejsc list przebojów w wielu krajach.