Sejm wznawia obrady. Głosowanie ustawy COVID-owej oraz powołanie RPO

Sejm rozpoczął obrady w środę i kontynuuje je w czwartek. Ze wstępnego harmonogramu wynika, że posłowie zajmą się sprawozdaniami komisji o zmianach w niektórych ustawach COVID-owych. Sejmowa komisja zdrowia uznała za wiodący projekt PiS. Posłowie przychylili się m.in. do propozycji Lewicy, by można było odmówić sprzedaży osobom bez masek zakrywających usta i nos.Prezydium izby zaplanowało na ten punkt godzinę - w imieniu klubów i kół wyznaczono 5-minutowe oświadczenia.

- To premier Morawiecki mówił: pandemii nie ma co się bać. Potem dla was nic się już nie liczyło. Prawda jest taka, że doszliśmy do ściany. Pan zachowuje się tak, jakby apele do pana nie docierały. Przeciętny lekarz przez tydzień wykonał większą pracę, niż pan i pański rząd przez cały czas pandemii - mówił przewodniczący PO.