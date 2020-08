Sejm. Podwyżki dla posłów? "Wygląda na to, że wraca koryto plus"

Sejm. Podwyżki dla posłów? "Wraca koryto plus"

W sieci pojawiły się pierwsze komentarze w tej sprawie. "Wygląda na to, że wróciło koryto plus. Błyskawiczne przejście do drugiego czytania i za moment pewnie uchwalenie. Kukiz’15 jest zdecydowanie przeciw podwyżkom dla posłów i zwiększeniu partyjnych subwencji w szczycie kryzysu gospodarczego" - pisze na Twitterze poseł Paweł Kukiz.