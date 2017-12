Sąsiedzi uratowali jej życie. Gdyby nie wyważono drzwi zginęłoby też dziecko

Dla 22-latki i jej 11-miesięcznego dziecka te święta mogły się skończyć tragicznie. Gdy policjanci wyważali drzwi do jej mieszkania oboje byli już nieprzytomni. Zmarliby na skutek zaczadzenia. Uratowała ich reakcja sąsiadów.

To być może były najszczęśliwsze święta dla 22-letniej kobiety z Maszewa w Zachodniopomorskiem. Gdyby nie jej sąsiedzi, najprawdopodobniej ona i jej 11-miesięczne dziecko już by nie żyli. Sąsiadów kobiety zaniepokoił dźwięk czujki czadu. Dzwonili do drzwi mieszkania, ale nikt im nie otwierał.