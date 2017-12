Samochód staranował drzwi wejściowe do centrali SPD w Berlinie

Drzwi wejściowe do budynku centrali Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD) w Berlinie zostały staranowane przez samochód osobowy. Kierowca przeżył uderzenie i z obrażeniami został przewieziony do szpitala. Twierdzi, że chciał w ten sposób popełnić samobójstwo.

Do zdarzenia doszło w centrum Berlina w niedzielę wieczorem. Kierujący samochodem osobowym 58-latek wjechał z dużą prędkością w drzwi wejściowe do centrali niemieckiej partii SPD, a następnie przebił się do holu.