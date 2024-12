Saksonia to nasz niemiecki sąsiad. Co możemy robić razem dzięki Funduszom Europejskim?

Po polskiej stronie program obejmuje dziewięć powiatów z województw dolnośląskiego i lubuskiego oraz miasto Jelenią Górę. Po niemieckiej stronie to powiaty Bautzen i Görlitz. O dotacje mogą wnioskować samorządy, jednostki administracji publicznej, stowarzyszenia i organizacje pozarządowe. Projekty muszą być realizowane w partnerstwie. Oznacza to, że w projekcie powinien uczestniczyć przynajmniej jeden podmiot z Polski i jeden z Saksonii.

Do 15 stycznia można składać wnioski na rozwiązania prawne i administracyjne oraz przezwyciężanie barier językowych i kulturowych. Działania mogą dotyczyć chociażby dostępu do szpitali i przychodni, wspólnego transportu publicznego czy planowania przestrzennego. To również integracja przygranicznego rynku pracy – projekty mogą obejmować np. stworzenie i prowadzenie platformy do wymiany ofert współpracy.