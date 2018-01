Sadyści z Drawska. Gwałcili dzieci i okrutnie znęcali się nad nimi

Matka dwójki chłopców i jej partner usłyszeli zarzuty usiłowania zabójstwa dzieci i znęcania się nad nimi ze szczególnym okrucieństwem. Mężczyzna będzie też sądzony za zgwałcenie chłopców, którzy w chwili popełnianego czynu mieli 7 i 9 lat.

To nie wszystkie zarzuty, jakie prokuratura postawiła parze z Drawska (woj. zachodniopomorskie). Matka i jej partner usłyszeli zarzuty zabójstwa, fizyczne i psychiczne znęcanie ze szczególnym okrucieństwem, w wyniku którego doszło do bezpośredniego zagrożenia utraty zdrowia i życia. Grozi im dożywocie.

Działali z zamiarem zabicia

- Działania oskarżonych cechowała wyjątkowa brutalność. Charakter, ilość i rodzaj obrażeń wskazują na to, że sprawcy, działając z zamiarem ewentualnym, czyli przewidując możliwość i godząc się na to, usiłowali pozbawić życia pokrzywdzonych - dodał.

Załęski poinformował także, że dzieci były wielokrotnie "zmuszane do czynności seksualnych". Koszmar 7- i 9-latka trwał od od stycznia do marca 2016 r. Sprawa wyszła na jaw, kiedy jedno z dzieci trafiło do szpitala w stanie krytycznym. Lekarze nie uwierzyli tłumaczeniom matki, że chłopca pobili rówieśnicy. Personel zawiadomił policję, a matka dzieci i jej konkubent trafili do aresztu.