Kierowca BMW zatrzymany do kontroli. Skończył w areszcie

Po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych wyszło na jaw, że kierujący nie jest tym za kogo się podaje. W toku dalszych czynności mundurowi ustalili, że mężczyzna ten jest osobą poszukiwaną przez dwie prokuratury do ustalenia miejsca pobytu oraz, że widnieje w naszych systemach jako osoba poszukiwana w związku z wystawionymi wobec niego czterema listami gończymi do spraw związanych z kradzieżami i oszustwami. Podczas kontroli okazało się także, że zarówno on jak i dwójka pasażerów posiadają narkotyki. Cała trójka została zatrzymana.