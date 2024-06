Zraniony w gardło w czasie snu. Sprawcą syn

– Mężczyzna ranił nożem 54-latka w gardło. Po otrzymaniu ciosu pokrzywdzony zaczął się bronić i pomiędzy mężczyznami wywiązała się szarpanina. Gdy w domu zrobiło się głośno, sprawca wybiegł i odjechał samochodem. Pokrzywdzony 54-latek od razu trafił do szpitala. Na miejscu pod nadzorem prokuratora zostały przeprowadzone szczegółowe oględziny. Do działań poszukiwawczych od razu skierowano policjantów. W poszukiwaniach brali udział funkcjonariusze z komisariatu w Niemcach, komendy miejskiej oraz wojewódzkiej Policji w Lublinie. Ostatecznie 23-latek został zatrzymany przez funkcjonariuszy i trafił do policyjnej celi – relacjonował nadkomisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.