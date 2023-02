Posłanka zorganizowała przed kopalnią konferencję, spotkało się to ze złością górników. "Łapy precz od Bogdanki"

W środę przed siedzibą LW Bogdanka posłanka na Sejm RP Marta Wcisło ogłosiła, że w kopalni miało dochodzić do kolejnych nieprawidłowości. Przygotowała dla zarządu spółki 18 pytań dotyczących ostatnich wydarzeń, jakie miały miejsce pod ziemią. Jak wyjaśniła, chciała się m.in. dowiedzieć, dlaczego zataja i ukrywa przed akcjonariuszami a opinią publiczną, że po raz kolejny doszło do zaciśnięcia ściany i przerwania filaru bezpieczeństwa, co doprowadziło do wdarcia się wody.