Okładali pałką. Potworny atak w Lublinie

– Jeden z mężczyzn zażądał od 45-latka 100 złotych za możliwość nocowania w budynku. Następnie zaatakował pokrzywdzonego przy pomocy kija. Po chwili do bicia przystąpili dwaj kolejni mężczyźni. Sprawcy brutalnie bili po całym ciele. Pokrzywdzony doznał poważnych obrażeń. Jednak napastnicy nie udzielili mu pomocy. Wspólnie ze znajomymi przemocą próbowali zmusić 49-latkę do wypłaty pieniędzy z bankomatu. Ostatecznie okradli kobietę. Pokrzywdzony 45-latek w stanie ciężkim trafił do szpitala – poinformował nadkomisarz Kamil Gołębiowski z Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.