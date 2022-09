Jak młodociana morderczyni stała się bohaterką nastolatków. Kuriozalna historia "Nevada-tan"

Wszystko wydarzyło się w szkole podstawowej, w której obie dziewczynki się uczyły. 1 czerwca 2004 Natsumi zwabiła byłą już przyjaciółkę do jednej z klas, przekonując, że ma jej do pokazania nową, ciekawą zabawę. Wiedziała, że sala była pusta, ponieważ trwała przerwa lunchowa i wszystkie dzieci oraz nauczyciele przebywali wówczas w szkolnej stołówce. 11-latka związała koleżance oczy, co miało być elementem tajemniczej gry. Następnie wyciągnęła nóż do kartonów, który ze sobą zabrała i z zimną krwią jednym cięciem poderżnęła Mitarai gardło. Po wszystkim jak gdyby nigdy nic wróciła do swojej sali w zakrwawionych ubraniach, a ciało zostawiła na miejscu zbrodni. Gdy przerwa się skończyła, znalazła je nauczycielka, która natychmiast zadzwoniła na policję.