Rzym. Odkryto kolejne kości w piwnicy nuncjatury

W piwnicy nuncjatury apostolskiej w Rzymie odkryto we wtorek ludzkie szczątki kostne. To kolejne tego rodzaju znalezisko w Watykanie w ostatnich miesiącach.

Włoski wymiar sprawiedliwości prowadzi dochodzenie w sprawie nietypowego znaleziska. Szczątki, na które natrafiono w Villa Giorgina pod koniec października tego roku, prawdopodobnie należą do do dwóch osób. Według wstępnych ustaleń, są to m.in. kości młodej kobiety o drobnej budowie.