Rzecznik PO Jan Grabiec wspomniał o 500+. Rozpętała się burza

Jan Grabiec mówił o programach społecznych PiS. Gdy wspomniał o finansowaniu 500+, rozpętała się burza. Polityk mówi o manipulacji i fabrykowaniu jego słów na potrzeby kampanii PiS.

- Będziemy mówili głośno i dobitnie Polakom prawdę, że przelewy związane z 500+ nie są z konta PiS. To są pieniądze wszystkich Polaków. Te pieniądze Polacy będą musieli zwrócić, bo są one w dużej mierze na kredyt - powiedział w programie Jan Grabiec.

Po jego słowach rozpętała się burza. PiS grzmi, że w ten sposób "rzecznik PO zdradził jeden z tajnych punktów programu wyborczego KO dotyczący programów społecznych PiS, który PO będzie realizować po ewentualnym dojściu do władzy".

Spytaliśmy polityka o jego wypowiedź i reakcję na nią. Podkreślił, że zdanie, cytowane przez TVP Info i PiS jest wyrwane z kontekstu. - To oczywista kłamliwa propaganda i bezczelna manipulacja - powiedział w rozmowie z Wirtualną Polską.

Jego zdaniem wypowiedź została wręcz sfabrykowana na potrzeby kampanii PiS. - Widać, w jakim kierunku będzie prowadzona kampania wyborcza przez Kaczyńskiego. Tezą, jaką wyznaczył swojej partii, jest to, że odbierzemy Polakom 500+, a to przecież nieprawda - mówił Grabiec.

Dodał także, że wystarczy wysłuchać kilka słów więcej, by zrozumieć kontekst wypowiedzi. - Chodzi przecież o to, że te koszty faktycznie ponoszą Polacy, to pieniądze z budżetu państwa i zadłużenia. Sam premier Morawiecki przyznał, że 500+ jest na kredyt - przekonuje Jan Grabiec.