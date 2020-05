Rząd planuje bony turystyczne. 1000 złotych na wakacje

W związku z obostrzeniami nałożonymi przez radę ministrów ucierpiała branża turystyczna. Przez kilka tygodni zamknięte były hotele, a po zniesieniu części zakazów mogą przyjmować gości przy stosowaniu ścisłego reżimu sanitarnego. To mocno wpłynęło na obroty hotelarzy, którzy stracili znaczną część swoich dochodów. Dlatego z pomocą przyszedł im rząd.

Rząd chce wprowadzić bony turystyczne

- Bon wakacyjny 1000+ otrzymają wszyscy pracownicy, zatrudnieni na umowach o pracę , których dochody nie przekraczają średniej krajowej w gospodarce (ok. 5200 zł brutto). Państwo zapłaci 900 zł, czyli 90 proc. proc. kwoty, a resztę dopłaci pracodawca – poinformowała w programie "Money. To się liczy” wicepremier Jadwiga Emilewicz.

1000 złotych na wakacje

Wartość bonu turystycznego to 1000 złotych. To wsparcie dla polskiej turystyki. Z tych pieniędzy będzie można opłacić hotel i inne miejsca noclegowe na terenie kraju. Środki będzie można wydać także na transport na miejsce urlopu czy bilety do atrakcji turystycznych, jeśli te oczywiście będą otwarte.