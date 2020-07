Ryszard Czarnecki: "Jarosław Kaczyński, choć o tym nie mówi, myśli o rekonstrukcji"

Wyniki wyborów 2020. Ryszard Czarnecki nadszedł czas, "aby ten bitewny kurz opadł"

- Demokracja to spór i to jest oczywiste. Demokracja to konflikt i to też jest jasne - dodał. Jednak teraz po "najdłuższej kampanii" nadszedł czas, "aby ten bitewny kurz opadł i abyśmy starali się szukać tego, co łączy".