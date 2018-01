Rydzyk chwali się autami od bezdomnego. Puenta zwala z nóg

Na Facebooku pojawił się filmik, w którym o. Tadeusz Rydzyk opowiada o "radiomaryjnych" autach. Tłumaczy prowadzącemu rozmowę, że dwa przywiózł mu bezdomny. Historia brzmi niewiarygodnie, ale jej zakończenie przebija wszystko.

Okazało się, że szlachetny bezdomny był "panem Stanisławem z Warszawy". Wtedy nastąpiła chwila ciszy, Rydzyk wziął głęboki oddech i ze smutkiem stwierdził: "Niestety, zmarł". Wideo ma w tej chwili ponad pół miliona wyświetleń. Pod nim czytamy: "Rozwalił system", "Zostawię to bez komentarza, bo już się zagotowałam" albo "Dwoma samochodami z Warszawy do Torunia! Dlatego pewnie zmarł". Może najlepszym komentarzem jest to, co dodano po nagraniu.