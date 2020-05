Rybnik. Zaginęła matka z 1,5-rocznym dzieckiem. Trwają poszukiwania

Policja w Rybniku informuje, że 28-letnia Sara Kozłowska wyszła z domu we wtorek ok. godz. 12 razem ze swoim 1,5-rocznym synem. Nikt z jej bliskich nie wie, gdzie poszła. Do tej pory nie nawiązała kontaktu z rodziną. Trwają poszukiwania.