Rybnik. Coraz więcej uczniów na kwarantannie

A co z rodzicami lub rodzeństwem dzieci objętych kwarantanną? Czy ich też ona obejmuje? Zgodnie z wytycznymi sanepidu takie osoby również obowiązuje kwarantanna. Trwa ona tyle ile w przypadku ucznia, czyli 10 dni. Oznacza to, że rodzice w tym czasie nie mogą wychodzić z domu, pozostać w nim musi również brat czy siostra. O tym, czy trafimy na kwarantannę, decyduje inspekcja sanitarna po analizie kontaktów z osobą zarażoną. Jeśli ich nie było, kwarantanny nie ma. Może zatem dojść do sytuacji, że jedna osoba wraz z rodziną będą objęci obostrzeniami, a inna będzie mogła funkcjonować normalnie