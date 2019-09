Rossmann – promocja na kolorówkę 2019. Sprawdź nowe zasady ulubionej promocji Polek

Rossmann – promocja na kolorówkę 2019 właśnie wróciła. Tym razem przybierze jednak nową formę. Tej jesieni szykuje się prawdziwa rewolucja w zakupach.

Promocja w Rossmannie już kilka lat temu wpisała się na stałe do kobiecego kalendarza. Popularna sieć dwa razy do roku, wiosną i jesienią, organizuje wyprzedaż akcesoriów do makijażu.