Rosja. Naukowiec dokonał samospalenia. Chciał zwrócić uwagę na zanikanie języka udmurckiego

Profesor Albert Razin, filolog i działacz udmurckiego ruchu narodowego, we wtorek podpalił się w Iżewsku w ramach protestu przeciwko rusyfikacji. Mężczyznę ugaszono, ale zmarł po kilku godzinach.

Rosja. Razin nie chciał rusyfikacji

Rok temu, razem z innymi naukowcami, podpisał się pod listem otwartym do rosyjskich władz lokalnych i centralnych, w którym wyrazili oni sprzeciw wobec przyjęcia ustawy znoszącej obowiązek nauki języków nierosyjskich w szkołach. Jak pisali wtedy uczeni w liście, wprowadzenie tej ustawy, to "bezpośrednia droga do zaniku języka ojczystego, zmniejszenia tożsamości i eliminacji kultury etnicznej".

Zginął za ojczyznę

Język udmurcki zagrożony wymarciem

Język udmurcki, nazywany także wotiackim, należy do grupy języków ugrofińskich, tej samej, co m.in. języki: węgierski, fiński i estoński. Według danych sprzed 30 lat, był językiem ojczystym dla nieco ponad pół miliona Udmurtów żyjących w Rosji . 15 tysięcy użytkowników udmurckiego mieszka w Kazachstanie.

Udmurcki jest językiem urzędowym w Republice Udmurcji i ma status równy rosyjskiemu. Mimo to ilość gazet, programów telewizyjnych i radiowych wydawanych w tym języku jest znikoma. W szkole uczy się go jedynie co trzecie udmurckie dziecko. Do tej pory powstały w nim trzy filmy.