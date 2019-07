Rosja. Kandydaci opozycji niedopuszczeni do wyborów

Czterej kandydaci opozycji antykremlowskiej nie zostali dopuszczeni do wyborów do rady miejskiej Moskwy. Jak tłumaczy komisja wyborcza, Lubow Sobol, Dmitrij Gudkow, Iwan Żdanow i Siergiej Mitrochin nie wystartują z powodu nieprawidłowości w listach z podpisami poparcia. Opozycja kwestionuje te wyjaśnienia.

Komisje podają, że odsetek zakwestionowanych podpisów przewyższa dozwolone 10 procent, co uniemożliwia start w wyborach. W sumie do walki o miejsca w radzie miejskiej Moskwy stanie 20 kandydatów opozycji. Są podzieleni na trzy grupy: działaczy skupionych wokół byłego parlamentarzysty Dmitrija Gudkowa, współpracowników Aleksieja Nawalnego (to m.in.: Sobol i Żdanow) i Siergieja Mitrochina, założyciela partii Jabłoko i szefa jej moskiewskiego oddziału. Zarejestrowano także sześciu niezależnych kandydatów.