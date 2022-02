Rosja i Chiny wydają wspólne oświadczenie. Chodzi o NATO

Z dokumentu wynika, że obie strony sprzeciwiają się wykorzystywaniu przez inne państwa pojęcia demokracji i praw człowieka do wywierania nacisku na inne kraje. "Demokracja nie opiera się na szablonach. W zależności od struktury społeczno-politycznej, historii, tradycji i cech kulturowych danego państwa, jego mieszkańcy mają prawo do wyboru takich form i metod wdrażania demokracji, które odpowiadają specyfice tego państwa. Prawo do oceny, czy państwo jest demokratyczne, przysługuje tylko jego obywatelom" - zaznaczono w dokumencie.