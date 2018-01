Rok po śmierci posła Rafała Wójcikowskiego z Kukiz '15. Żona publikuje wzruszające wspomnienie

W piątek minął rok od tragicznej śmierci posła Rafała Wójcikowskiego. W weekend jego żona opublikowała w sieci wzruszające wspomnienie. - Rafałek żyje w Was, jest to dla mnie wielkie pocieszenie. Mogłabym słuchać o Nim bez końca. Oglądam zdjęcia, słucham Jego wystąpień - pisze wdowa po polityku Kukiz '15.

Żona Rafała Wójcikowskiego pisze o tym, jak do dzisiaj wspomina męża i prosi czytelników, by opisywali swoje wspomnienia z nim związane. "Utraciłam najważniejszego człowieka w moim życiu. Moją opokę. Był dla mnie jak Anioł z Nieba, który był mi podarowany, przez Boga, który otoczył mnie miłością, opieką, prowadził przez trudne sytuacje, uczył ofiarnej miłości do innych" - pisze Urszula Wójcikowska.

We wpisie wiele jest też o córkach posła. "Mamy dwie córeczki, które niezmiernie kochał, był z nich bardzo dumny, rozpieszczał je. Są do Niego niesamowicie podobne z charakteru i fizycznie. Teraz, kiedy już Go nie ma, widzę to jeszcze bardziej i ciągle odkrywam. Nieustannie widzę w nich Rafałka. Mam nadzieję, że jak dorosną będą takie jak Rafałek: niezłomne, odważne, mądre, dobre, otwarte na drugiego człowieka…" - czytamy.