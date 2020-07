Roger Stone nie pójdzie do więzienia. Donald Trump złagodził karę dla swojego byłego doradcy

Roger Stone nie pójdzie do więzienia. Pomógł Donald Trump

Roger Stone został skazany na karę 40 miesięcy pozbawienia wolności za składanie fałszywych zeznań w Kongresie, utrudnianie śledztwa oraz nakłananie świadków do kłamania w związku z aferą "Russiangate". Śledztwo było prowadzone w kierunku ustalenia, czy sztab wyborczy Trumpa spiskował z Rosją podczas kampanii przed wyborami prezydenckimi w 2016 roku.

Stone nie zgadzał się z wyrokiem. Utrzymywał, że jest niewinny i utrudniał sądowe postępowanie. Roger Stone nie pojawiał się na posiedzeniach sądu, nie wygłosił ostatniego słowa przed ogłoszeniem wyroku. Do tego jego adwokaci nie powołali żadnych świadków w jego obronie. Ostatecznie Stone nie pójdzie do więzienia. Pomógł w tym Donald Trump, którego Stone w przeszłości był doradcą.

Donald Trump złagodził wyrok

Jak informuje BBC taka decyzja Trumpa spotkała się z krytyką ze strony prawników i ekspertów ze Stanów Zjednoczonych. 67-letni Stone miał w najbliższych dniach zgłosić się do więzienia, by odbyć zasądzoną karę. Stone to szósty były doradca Trumpa, który został skazany w związku z aferą "Russiangate".