Republikański senator chce głosować przeciwko rozszerzeniu NATO. "Musimy skupić się na Chinach"

W tekście Hawleya, zamieszczonym na łamach magazynu "The National Interest", czytamy, że choć dążenie Szwecji i Finlandii do wstąpienia do Sojuszu jest zrozumiałe, to "największy przeciwnik Ameryki" nie znajduje się w Europie, tylko w Azji. Zaznaczył, że USA nie są obecnie przygotowane, by stawić czoło chińskiej agresji na Pacyfiku.