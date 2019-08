Reklamy Coca-Coli z homoseksualnymi parami. Oburzenie w sieci

Kontrowersje wokół reklamy Coca-Coli na Węgrzech. Na plakatach pojawiły się pary LGBT. Stanowczo zaprotestowała rządząca konserwatywna partia Fidesz. Firma już odpowiedziała na falę krytyki.

Reklamy Coca-Coli pojawiły się w weekend na plakatach m.in. w metrze w Budapeszcie. Szybko wywołały burzę. Przedstawiają bowiem pary gejów i lesbijek, popijających Coca-Colę. Obok widnieje napis: "Miłość to miłość. Zero cukru, zero przesądów".