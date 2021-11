Rafał Trzaskowski wystąpi na podkomisji w Kongresie USA

W środę wieczorem do planowanego wystąpienia Rafał Trzaskowski odniósł się w mediach społecznościowych. "Wiem, jak duża to odpowiedzialność, dlatego przed wysłuchaniem w Kongresie spotkam się z ekspertami, by razem wypracować stanowisko, które będzie wspólnym i obiektywnym głosem wielu środowisk w kwestii kondycji polskiej demokracji. Pierwsze spotkanie w poniedziałek z przedstawicielami Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE" - przekazał wiceszef PO.