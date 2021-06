Rafał Trzaskowski wraca do stylu z kampanii prezydenckiej. Płomienne wystąpienie w Gdańsku

Prezydent Warszawy stwierdził, że jego rolą jest "łączyć, a nie dzielić", a stworzony przez niego Ruch Wspólna Polska ma być przestrzenią łączącą różne środowiska i partie. - Dzisiaj nie ma czasu na to, żeby się kłócić, na to, żeby rozpominać, kto zrobił jaki błąd. Musimy być razem. Dzisiaj jest czas na to, żeby się łączyć, na to, żeby pozyskiwać nowych ludzi do współpracy, pokazać tę energię, która w nas drzemie. Żeby ją uwolnić, właśnie w tym momencie, po pandemii. Ale to, co najważniejsze, to musimy patrzeć w przód, w przyszłość. Dosyć już oglądania się za siebie. Dzisiaj musimy się konfrontować z tymi prawdziwymi wyzwaniami, które przed nami - mówił wiceszef PO.