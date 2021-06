Psychoterapeuta: Abp Jędraszewski powinien skorzystać z terapii. Jego słowa szkodzą wiernym [WYWIAD]

Gdyby to była wypowiedź pojedynczego księdza, można by ją było zignorować. Ponieważ mówi ją jednak hierarcha, to pokazuje sposób myślenia samej góry. Mówię to wszystko jako praktykujący katolik, który szczerze współczuje abpowi Jędraszewskiemu sytuacji, w której się znalazł. Zachęcam go do tego, aby pochylić się nad własną kondycją psychiczną. Podjąć terapię, poznać ją i zrozumieć, że nie stanowi żadnego zagrożenia.