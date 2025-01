Przymarznięte odchody pokrzyżowały plany aktywistów

Jak przekazuje RMF FM, aktywiści z organizacji PETA podjęli próbę zrzucenia obornika przed siedzibą ASPCA na nowojorskim Manhattanie. Celem akcji było zwrócenie uwagi na konflikt między organizacjami działającymi na rzecz zwierząt. Niestety, niska temperatura sprawiła, że obornik przymarzł do skrzyni ładunkowej wywrotki .

Do incydentu doszło w czwartek. Członkowie PETA chcieli zrzucić obornik na ulicę, ale przymarznięte odchody uniemożliwiły realizację planu. - Ktoś musiał wejść na ciężarówkę i zacząć to zgarniać, ale został zatrzymany przez policję, zanim skończył - powiedziała rzeczniczka PETA Ashley Byrne, cytowana przez Associated Press.