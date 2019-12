WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze ferie zimowe Klaudia Zawistowska 1 godzinę temu Przerwa świąteczna i ferie zimowe 2020. Kiedy uczniowie będą mieli wolne? Wraz z nadejściem grudnia uczniowie zaczynają myśleć o dniach wolnych. Przerwa świąteczna będzie w tym roku bardzo długa, a zaraz po niej rozpoczną się ferie zimowe 2020. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Przerwa świąteczna i ferie zimowe. Terminy dla wszystkich województw (123RF) Już za dwa tygodnie rozpocznie się zimowa przerwa świąteczna. Uczniowie będą mogli cieszyć się wolnym od szkoły, przez 12 dni. Uczniowie po raz ostatni pójdą do szkoły 20 grudnia, a na zajęcia wrócą 2 stycznia. W styczniu dniem wolnym od zajęć będzie również w Święto Trzech Króli, które w tym roku wypada w poniedziałek. Z tego powodu, część uczniów wróci do szkół jedynie na dwa dni. W niektórych przypadkach uczniowie będą mieli wolne od 21 grudnia do 7 stycznia. Z kolei w połowie miesiąca rozpocznie się pierwsza z czterech tur ferii zimowych. Ferie zimowe 2020 – I tura Jako pierwsi na ferie zimowe pojadą uczniowie z województwa lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego. Ich przerwa rozpocznie się 13 stycznia, a zakończy 26 stycznia. Ferie zimowe 2020 – II tura Druga tura ferii 2020 rozpocznie się 20 stycznia i potrwa do 2 lutego. Na wymarzony odpoczynek udadzą się uczniowie dwóch województw: podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Ferie zimowe 2020 – III tura W trzeciej turze na ferie pojadą uczniowie z aż pięciu województw. W dniach 27 stycznia – 9 lutego odpoczywać będą mieszkańcy: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Ferie zimowe 2020 – IV tura Jako ostatni na zimowy odpoczynek udadzą się mieszkańcy województwa dolnośląskiego, mazowieckiego, opolskiego i zachodniopomorskiego. Ich przerwa od 10 do 23 lutego. Ferie zimowe i co dalej? Dni wolne od szkoły w 2020 roku Ferie zimowe to niejedyne dni wolne od szkoły w przyszłym roku. Uczniowie nie udadzą się na zajęcia również: 1 stycznia – Nowy Rok

6 stycznia – Święto Trzech Króli

10-13 kwietnia – Wielkanoc

22-23 kwietnia – egzamin ósmoklasisty

1 maja – Święto Pracy

4-6 maja – egzamin maturalny

11 czerwca – Boże Ciało

26 czerwca – zakończenie roku szkolnego. Znaczące zmiany w sondażu dla PO. Beata Kempa komentuje 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące