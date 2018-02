Prowokacyjny tekst "Washington Post". Piszą o "polskich obozach śmierci"

"Polskie obozy śmierci" - taki tytuł nosi komentarz redakcji "Washington Post". W ten sposób dziennik protestuje przeciwko uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o IPN. W imię wolności słowa i swobody dyskusji o Holokauście.

Jak przyznaje we wstępie tekstu rada redakcyjna dziennika, określenie zawarte w tytule jest "co najmniej zwodnicze", przez co polityka gazety zalecała unikanie jego stosowania. Dodaje, że polscy dyplomaci przez lata prowadzili krucjatę przeciwko terminowi, a Barack Obama słusznie przeprosił za jego użycie podczas wizyty w 2012 roku. Jednak, jak uznaje dziennik, jedną rzeczą są argumenty polskich oficjeli i historyków przeciwko "polskim obozom", a zupełnie inną grożenie przez polski rząd każdemu na świecie wyrokiem trzech lat więzienia.