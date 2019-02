Protest rolników 2019 da się we znaki mieszkańcom Warszawy. Utrudnienia w ruchu na Krakowskim Przedmieściu

Protest rolników 2019 może sparaliżować ruch w centrum miasta. Między godziną 8 a 16 w stolicy strajkować będzie nawet kilka tysięcy rolników z całej Polski. Głównym ośrodkiem protestu rolników będzie Krakowskie Przedmieście, a dokładniej Pałac Prezydencki.

Protest rolników 2019 - trasa

Protest rolników 2019 w Warszawie rozpocznie się na Placu Defilad . Rolnicy pod Pałacem Kultury i Nauki zaczną się zbierać około godziny 8. O godzinie 9:30 protestujący ruszą na Krakowskie Przedmieście pod Pałac Prezydencki . Ich przemarsz ma przypominać kondukt żałobny. Trasa protestu rolników będzie wiodła przez ulicę Marszałkowską , a następnie Królewską. Strajkujący zapowiadają, że kondukt żałobny ma liczyć około 100 osób. Dodatkowo nie chcą oni blokować dróg, a przemarsz odbędzie się chodnikami. Istnieje jednak szansa, że inne osoby zechcą dołączyć do konduktu. Wówczas konieczne będzie zamknięcie ulic dla ruchu samochodowego. Na pewno nieprzejezdne będzie dziś Krakowskie Przedmieście. Pikieta pod pałacem prezydenckim rozpocznie się około godziny 10:30.

Protest rolników 2019 - postulaty

Protest rolników 2019 przeniósł się do Warszawy w celu spotkania z prezydentem. Środowy protest rolników ma wybadać podejście prezydenta Andrzeja Dudy do problemów na polskiej wsi. Strajkujący nie chcą podejmować rozmów z ministrem rolnictwa Janem Krzysztofem Ardanowskim, który już kilkukrotnie miał zapraszać ich do udziału w rozmowach.