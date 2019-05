Prognoza pogody na dziś – wtorek 28 maja. Sprawdź prognozę pogody dla największych miast w Polsce

Prognoza pogody na dziś (wtorek 28 maja) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza pogody na wtorek 28 maja. Deszczowo i burzowo w całej Polsce. (Fotolia)

Prognoza pogody na dziś – Warszawa

Wtorek w Warszawie będzie ciepły, jednak pogoda może przynieść również przelotne opady deszczu. Ciepło zapowiada się dzisiejszy ranek. O godzinie 8 termometry pokażą 18 st. C, a odczuwalne będzie 15 st. C. Do godziny 10 mogą występować przelotne opady deszczu. Po południu temperatura wzrośnie nawet do 23 st. C, a odczuwalne będzie 20 st. C. Około godziny 14 nad Warszawą mogą pojawić się burze, którym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu. Burzowa aura utrzyma się do końca dnia. Po południu oprócz opadów deszczu dokuczać może również wiatr. Jego prędkość przekroczy 15 km/h.

Prognoza pogody na dziś – Kraków

Bardzo ciepłej aury mogą spodziewać się dzisiaj mieszkańcy Krakowa. O godzinie 8 rano termometry pokażą 17 st. C. Podobną wartość przyjmie również temperatura odczuwalna. Po południu będzie jeszcze cieplej. O godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 21 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 20 st. C. Niestety wraz ze wzrostem temperatury nad Krakowem pojawią się burzowe chmury. Grzmieć i padać może od godziny 14.

Prognoza pogody na dziś – Wrocław

Na ciepłą i słoneczną pogodę nie mogą dziś liczyć mieszkańcy Wrocławia. Termometry w stolicy województwa dolnośląskiego pokażą dziś 13-15 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 12-14 st. C. Aurę we Wrocławiu pogorszą również opady deszczu. Przez większość dnia będą przelotne. Intensywniej może padać około godziny 14 oraz wieczorem. Prędkość wiatru we Wrocławiu wyniesie dziś 7-14 m/h.

Prognoza pogody na dziś – Gdańsk