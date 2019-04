Prognoza Pogody na dziś – wtorek 16 kwietnia. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (wtorek 16 kwietnia) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prognoza Pogody na dziś – wtorek 16 kwietnia. (iStock.com)

Prognoza pogody na dziś - 16 kwietnia Warszawa

Pogoda w Warszawie zachwycie słonecznym rankiem. Niestety, około godziny 11 niebo przysłonią gęste chmury. Do wypoczynku poza domem nie zachęcą również temperatury.

O godzinie 8 rano na termometrach zobaczymy 1 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 0 st. C. Popołudnie będzie znacznie cieplejsze. Słupki rtęci wzrosną do 12 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 8 st. C.

Ciśnienie w Warszawie będzie się dziś wahało w przedziale 1013-1017 hPa. Wiatr da się we znaki głównie popołudniu. Około godziny 17 jego podmuchy mogą osiągać 18 km/h.

Prognoza pogody na dziś - 16 kwietnia Kraków

Pogoda w Krakowie przyniesie dziś bardzo dużo słońca. Zachmurzenie zacznie pojawiać się dopiero około godziny 17.

Na wysokie temperatury musimy jeszcze trochę poczekać. Dzisiaj o godzinie 8 rano termometry wskażą zaledwie 1 st. C, a odczuwalne będzie 0 st. C. Znacznie cieplej zapowiada się popołudnie. Słupki rtęci wzrosną wtedy do 12 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 8 st. C.

Ciśnienie w Krakowie wyniesie dziś ok. 996 hPa. Osoby, które zdecydują się na popołudniowy spacer, nie muszą obawiać się silnego wiatru. Jego prędkość nie powinna dziś przekraczać 15 km/h.

Prognoza pogody na dziś - 16 kwietnia Wrocław

Pogoda we Wrocławiu zdecydowanie zachęci do wypoczynku poza domem. Przez cały dzień niebo będzie bezchmurne.

Mieszkańców Wrocławia czeka chłodny poranek. O godzinie 8 rano termometry pokażą 0 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie -1 st. C. Popołudnie będzie już znacznie cieplejsze. Około godziny 17 słupki rtęci wzrosną do 14 st. C, a temperatura odczuwalna nieznacznie przekroczy 10 st. C.

Barometry we Wrocławiu wskażą dziś ok. 1011 hPa. Prędkość wiatru utrzyma się w przedziale 10-15 km/h.

Prognoza pogody na dziś - 16 kwietnia Gdańsk