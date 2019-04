Prognoza Pogody na dziś – środa 17 kwietnia. Powrót wysokich temperatur. Na termometrach nawet 17 st. C

Prognoza pogody na dziś (środa 17 kwietnia) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prognoza Pogody na dziś – środa 17 kwietnia. (WP.PL)

Prognoza pogody na dziś – 17 kwietnia Warszawa

Pogoda w Warszawie przywita nas słonecznym, ale chłodnym porankiem. W dalszej części dnia będzie pochmurnie, ale znacznie cieplej.

O godzinie 8 rano termometry wskażą 4 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 3 st. C. O wiele cieplej zapowiada się popołudnie. Już o godzinie 14 słupki rtęci wzrosną do 17 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 14 st. C. Wieczorem termometry pokażą 12-14 st. C, a odczuwalne będzie ok. 11 st. C.

Ciśnienie w Warszawie wyniesie dziś 1015-1017 hPa. Do wypoczynku na świeżym powietrzu oprócz wysokiej temperatury zachęci również delikatny wiatr. Jego prędkość przez większość dnia nie przekroczy 15 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 17 kwietnia Kraków

Pogoda w Krakowie również przyniesie ocieplenie. Nieco wyższej temperaturze będzie towarzyszyło całkowite zachmurzenie.

Mieszkańcy Krakowa mogą dziś liczyć na ciepły poranek. Już o godzinie 8 rano termometry wskażą 7 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 6 st. C. Najcieplej będzie dziś około godziny 17. Słupki rtęci wzrosną wtedy do 14 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 10 st. C. Wieczór w Krakowie również zapowiada się pogodnie. Na termometrach zobaczymy 10-12 st. C, a odczuwalne będzie ok. 7 st. C.

Na barometrach zobaczymy dziś 998 hPa. Środa będzie idealnym dniem na wypoczynek poza domem. Wysokiej temperaturze towarzyszyć będzie delikatny wiatr. Jego prędkość wyniesie dziś 10-14 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 17 kwietnia Wrocław

Pogoda w środę zdecydowanie zachęci do długich spacerów. Popołudnie we Wrocławiu upłynie pod znakiem wysokich temperatur i pogodnej aury.

O godzinie 8 rano termometry we Wrocławiu odnotują 5 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 4 st. C. Jeszcze cieplej będzie popołudniu. Najwyższa temperatura prognozowana jest na godzinę 17. Termometry pokażą wtedy 17 st. C, a odczuwalne będzie 13 st. C. Ciepła i pogodna aura utrzyma się również wieczorem, kiedy to termometry odnotują 12-14 st. C (odczuwalne 10 st. C).

Ciśnienie we Wrocławiu wyniesie dziś 1013 hPa. Prędkość wiatru utrzyma się w przedziale 14-18 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 17 kwietnia Gdańsk

Pogoda w środę przyniesie poprawę aury w Gdańsku. Podobnie jak w poprzednich dniach, dziś również niebo będzie bezchmurne, co z pewnością zachęci do wyjścia z domu.

Termometry, o godzinie 8 rano, wskażą 5 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 4 st. C. Najcieplej będzie około godziny 14. Słupki rtęci wzrosną wtedy do 12 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 7 st. C. Mieszkańców Gdańska czeka chłodny wieczór. Termometry odnotują 6 st. C, jednak odczuwalne będzie 0 st. C.