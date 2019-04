Prognoza Pogody na dziś – sobota 13 kwietnia. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (sobota 13 kwietnia) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Prognoza Pogody na dziś – sobota 13 kwietnia. (Materiały prasowe)

Prognoza pogody na dziś – 13 kwietnia Warszawa

Pogoda w sobotę nie zachęci do wypoczywania na świeżym powietrzu. Przez cały dzień prognozowane jest całkowite zachmurzenie, a do godziny 11 mogą pojawiać się niewielkie opady deszczu.

Do wychodzenia z domu nie zachęci również temperatura. O godzinie 8 rano termometry odnotują 2 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie zaledwie -4 st. C. Nieco cieplej będzie popołudniu. O godzinie 14 termometry pokażą 8 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 2 st. C.

Ciśnienie w Warszawie wyniesie dziś 1009-1011 hPa. Siła wiatru po południu może przekroczyć 15 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 13 kwietnia Kraków

Pogoda w sobotę przyniesie nieco ocieplenia w godzinach popołudniowych. Przez cały dzień występować będzie całkowite zachmurzenie, a około godziny 11 może spaść niewielki deszcz.

O godzinie 8 rano termometry w Krakowie wskażą 4 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie -2 st. C. Najcieplej powinno być około godziny 17, kiedy to słupki rtęci zatrzymają się na 14 st. C, a temperatura odczuwalna wzrośnie do 9 st. C.

Ciśnienie w Krakowie wyniesie ok. 990 hPa. Prędkość wiatru utrzyma się w przedziale 10-18 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 13 kwietnia Wrocław

Pogoda we Wrocławiu ponownie związana będzie z niskimi temperaturami. Aurę dodatkowo pogorszą opady deszczu, których należy spodziewać się od godziny 11.

Poranek przywita mieszkańców Wrocławia temperaturą wynoszącą 1 st. C (odczuwalne -3 st. C). Najcieplejszy moment dnia nastąpi około godziny 14. Na termometrach zobaczymy wówczas 8 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie 2 st. C.

Barometry wskażą dziś 1006-1009 hPa. Prędkość wiatru przez większość dnia będzie wynosiła 14-18 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 13 kwietnia Gdańsk

Pogoda przywita mieszkańców Gdańska niemalże bezchmurnym niebem. Słoneczna aura utrzyma się do południa. Później nastąpi całkowite zachmurzenie.

Słonecznej aurze nie będą towarzyszyły wysokie temperatury. Rano na termometrach zobaczymy 1 st. C, a temperatura odczuwalna wyniesie – 5 st. C. Po południu słupki rtęci zatrzymają się na 5 st. C, jednak temperatura odczuwalna nadal będzie wynosiła -5 st. C. Około godziny 17 jej wartość spadnie do -6 st. C.