Prognoza pogody na dziś – poniedziałek 27 maja. Sprawdź prognozę pogody dla największych miast w Polsce

Prognoza pogody na dziś (poniedziałek 27 maja) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakiej pogody mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prognoza pogody na poniedziałek 27 maja. Słoneczny i ciepły początek tygodnia. (123RF)

Prognoza pogody na dziś – Warszawa

Pogoda w Warszawie zachwyci dziś niejednego mieszkańca. W ciągu dnia z pewnością nie zabraknie słońca. Pogodnej aurze będą towarzyszyły wysokie temperatury. Już rano będzie bardzo ciepło. O godzinie 8 rano termometry pokażą 17 st. C, a odczuwalne będzie 14 st. C. Po południu słupki rtęci będą rosły. O godzinie 14 zatrzymają się na 23 st. C. Temperatura odczuwalna osiągnie wtedy 20 st. C. Podczas spacerów i wypoczynku na świeżym powietrzu nie powinien przeszkadzać wiatr. Jego prędkość nie przekroczy 15 km/h.

Prognoza pogody na dziś – Kraków

W poniedziałek ociepli się w Krakowie. Wysokich temperatur można spodziewać się od rana. O godzinie 8 na termometrach będzie można zobaczyć 16 st. C. Podobną wartość przyjmie temperatura odczuwalna. Około godziny 14 słupki rtęci wzrosną do 22 st. C, a temperatura odczuwalna osiągnie 19 st. C. Poniedziałek w Krakowie upłynie pod znakiem umiarkowanego zachmurzenia. Przejaśnień można spodziewać się tylko rano. Wypoczywającym poza domem nie powinien dokuczać wiatr. Jego prędkość przez większość dnia nie przekroczy 15 km/h.

Prognoza pogody na dziś – Wrocław

Początek nowego tygodnia we Wrocławiu upłynie pod znakiem słońca i wysokiej temperatury. Już rano ciepła aura zachęci do wyjścia z domu. O godzinie 8 termometry pokażą 17 st. C, a odczuwalne będzie 16 st. C. Po południu słupki rtęci wzrosną do 23 st. C. Podobną wartość przyjmie temperatura odczuwalna. Przyjemną aurę może zepsuć nieco silniejszy wiatr. Jego prędkość będzie dziś przekraczać 15 km/h. Późnym popołudniem nad Wrocławiem mogą pojawić się burzowe chmury.

Prognoza pogody na dziś – Gdańsk