Prognoza Pogody na dziś – poniedziałek 1 kwietnia. Sprawdź, jaka będzie dziś pogoda w największych miastach w Polsce

Prognoza pogody na dziś (poniedziałek 1 kwietnia) dla kilku największych miast w Polsce. Sprawdzamy, jakich warunków pogodowych mogą spodziewać się mieszkańcy Warszawy, Krakowa, Wrocławia i Gdańska.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Prognoza pogody na dziś - poniedziałek 1 kwietnia. (iStock.com)

Prognoza pogody na dziś – 1 kwietnia Warszawa

Prognoza pogody dla Warszawy przewiduje słoneczną aurę przez większość dnia. Zachmurzenie będzie występowało jedynie nad ranem.

Termometry mieszkańców Warszawy pokażą dziś od 0 st. C o godzinie 7 rano, do maksymalnie 8 st. C w godzinach 13-16. Temperatura odczuwalna będzie znacznie niższa. Rano wyniesie -4 st. C, a po południu wzrośnie do 2 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia nieznacznie spadnie. Rano będzie wynosiło 1020 hPa, a po południu 1015 hPa. Prędkość wiatru przez większość dnia utrzyma się na poziomie 18 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 1 kwietnia Kraków

Prognoza pogody dla Krakowa przewiduje pogodną aurę od godziny 10. Wcześniej może występować całkowite zachmurzenie.

Termometry wskażą dziś od 7 st. C o godzinie 7 rano, do maksymalnie 11 st. C o godzinie 16. Temperatura odczuwalna rano wyniesie 2 st. C, a po południu wzrośnie do 4 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia będzie malało. Rano wyniesie 1000 hPa, a po południu 988 hPa. Prędkość wiatru będzie dziś przekraczać 20 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 1 kwietnia Wrocław

Prognoza pogody dla Wrocławia zapowiada słoneczny dzień z niskimi temperaturami.

Na termometrach we Wrocławiu zobaczymy dziś od 2 st. C o godzinie 7 rano, do 9 st. C o godzinie 16. Temperatura odczuwalna przez większość dnia utrzyma się na wysokości 1 st. C.

Ciśnienie w ciągu dnia mocno zmaleje. O godzinie 7 rano na barometrach zobaczymy 1016 hPa. Po południu będzie to 988 hPa. Spacerowiczom oprócz niskiej temperatury może dokuczać również wiatr. Jego prędkość po południu będzie przekraczała 20 km/h.

Prognoza pogody na dziś – 1 kwietnia Gdańsk

Prognoza pogody dla Gdańska, podobnie jak w przypadku pozostałych miast, przewiduje dziś sporo słońca i mało zachmurzeń.

Termometry w Gdańsku o godzinie 7 rano wskażą 1 st. C. Najcieplej będzie około godziny 13, kiedy to odnotujemy 7 st. C. Temperatura odczuwalna będzie malała z każdą godziną. Rano wyniesie 5 st. C, a po południu spadnie do 0 st. C.